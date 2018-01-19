中國財經

中國第三季國內生產總值(GDP)今日出爐，市場預期內地第三季度經濟繼續保持增長動能，惟因房地產調控效應顯現、環保督查力度加強等影響，預計第三季GDP增長6.8%，較第二季放緩0.1個百分點。

中央設定今年GDP目標增長6.5%左右，低於去年的目標6.5%至7%。去年全年GDP增長6.7%，是26年以來最弱的一年。中國今年首季及次季GDP分別增長6.9%。

中國首9個月固定資產投資、9月社會消費零售總額及工業增加值亦於同日公布。市場預期首9個月固投增7.7%、9月零售增10.2%、工業增加值增6.5%。國務院總理李克強在《政府工作報告》中，目標全年固投增速9%左右；零售總額增速10%左右。

招商證券預計第三季GDP按年增長6.8%。9月以來華北地區進一步升級環保限產措施，上旬粗鋼產量按年和按月增速明顯放緩。儘管周期品現貨價格保持高位、出口有望回升，但工業生產恐難以再次放量，預計9月工業增加值增長6.3%，9月投資增速略反彈。

招商證券指出，今年中秋與國慶長假重疊，或對9月消費增速有一定不利影響。綜合而言，當前工業、消費和出口增速均好於去年同期，因此第三季GDP增速也將比去年同期略有回升。

交通銀行金融研究中心稱，受到投資和消費走弱的影響，經濟增速比上半年略有下降。同時，房地產開發投資和製造業投資增速有所下降，但幅度不大，預計固定資產投資增速放緩至8%，較次季降0.6個百分點，投資對GDP增長率的貢獻率在35%左右；商品房銷售增長大幅萎縮，影響未來消費增長，預計第三季消費增長10.2%，消費對經濟增長的貢獻率在60%左右，比上半年略有下降，貿易對經濟增長的拉動作用在5%左右。

華泰證券認為，內地環保限產仍在推進，在企業盈利修復持續的預期下，工業生產的下滑速度較為緩慢。地產投資基本確認平緩下行、不會大幅下滑，維持第三及第四季GDP增長6.8%和6.7%的判斷。在輕微類滯脹的經濟環境下，貨幣政策需在控通脹和穩增長目標間的取捨，認為若經濟下行壓力加大，貨幣政策仍將傾向於穩增長。