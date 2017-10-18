今日 09:46
中國財經
滬深證交所融資融券(孖展及沽空)餘額昨日減少4.4億元(人民幣．下同)；兩市兩融餘額9948.1億元。
兩融餘額曾於2015年6月18日升至2.27萬億元紀錄高位，但隨着股市持續下滑，加上監管機構去槓桿，兩融餘額逐步下降。
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