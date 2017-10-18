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中共第十九次全國代表大會今早在北京開幕，總書記習近平向大會作工作報告。

他表示，十八大以來的五年，是黨和國家發展進程中極不平凡的五年。面對世界經濟復甦乏力、局部衝突和動盪頻發、全球性問題加劇的外部環境，面對中國經濟發展進入新常態等一系列深刻變化，中國堅持穩中求進工作總基調，迎難而上，開拓進取，取得了改革開放和社會主義現代化建設的歷史性成就。

為貫徹十八大精神，黨中央召開七次全會，分別就政府機構改革和職能轉變、全面深化改革、全面推進依法治國、制定「十三五」規劃、全面從嚴治黨等重大問題作出決定和部署。五年來，統籌推進「五位一體」總體布局、協調推進「四個全面」戰略布局，「十二五」規劃勝利完成，「十三五」規劃順利實施，黨和國家事業全面開創新局面。

習近平指出，經濟建設取得重大成就，經濟保持中高速增長，在世界主要國家中名列前茅，國內生產總值從54萬億元(人民幣‧下同)增長到80萬億元，穩居世界第二，對世界經濟增長貢獻率超過30%，開放型經濟新體制逐步健全，對外貿易、對外投資、外滙儲備穩居世界前列。

另外，全面深化改革取得重大突破；民主法治建設邁出重大步伐；思想文化建設取得重大進展；人民生活不斷改善；生態文明建設成效顯著；強軍興軍開創新局面。