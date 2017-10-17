中國財經

對於近日網上流傳國美零售(00493)大股東黃光裕即將出獄，國美控股官方回應稱，有關黃光裕的一系列文章均為不實文章，並引發市場猜測和媒體關注，嚴重擾亂該公司正常經營秩序。

國美聲明指出，該類文章為自媒體杜撰的不實訊息。該公司目前沒有接到任何國家相關部門關於黃光裕即將出獄的訊息。集團各產業公司正在按照既定的「6+1」新零售戰略穩步發展。

同時，國美已向網絡監管機構和金融監管機構舉報相關失實傳播行為。對於惡意炒作、編造虛假訊息，擾亂市場秩序和該公司經營的責任人，該公司保留追究其法律責任的權利。