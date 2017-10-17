中國財經

上證指數午後偏軟，現跌3點，深成指升4點。

上證指數現報3374點，跌3點或0.1%，最低見3365點，跌12點或0.38%，成交1266.25億元(人民幣‧下同)。

深成指現報11275點，升4點或0.04%，高見11318點，升46點或0.42%，成交1789.82億元。

滬深300指數報3915點，升2點或0.05%；創業板指數報1877點，跌4點或0.26%。

各板塊個別發展，半新股漲近3%；水泥、房地產、電力、金融股靠穩；有色金屬、鋼鐵股則挫1%；煤炭、石油、化工股亦偏軟。