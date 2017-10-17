中國財經

台灣股市下跌，加權指數收報10723點，跌51點或0.47%，終止連續10日的升浪。

台股今早高開16點，其後由升轉跌，以全日最低位收市。其中，造紙股挫1.19%，機電股跌0.77%。

分析人士表示，台股今日高開低走，主要由於早段跟隨隔晚美國股市高收，其中三大主要指數再創收市新高，惟市場關注內地明日召開中共十九大會議，憂慮北京政府對台政策或影響台股表現，拖累大市低收。

個股方面，重磅股聯發科挫1.53%，台積電挫1.05%，大立光跌0.87%，鴻海逆市升0.91%。