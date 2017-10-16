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今日 15:47 中國財經

萬達兩高球場傳被撤銷土地使用許可

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英國《金融時報》報道，中國吉林省撫松縣政府撤銷萬達集團兩個高爾夫球場的土地使用許可。

該兩個球場分別位於萬達長白山國際度假區，度假區在2012年開業，佔地21平方公里，區內設有43個滑雪場、五星級酒店、一個溫泉區，以及涉事的兩個高爾夫球場。

報道引述文件稱，據萬達與撫松縣簽署的合同，若萬達因高球場土地使用問題而面臨懲罰，撫松縣將承擔全部責任。

撫松縣政府對此未予置評；萬達不予置評。

隨着中國政府對境外投資加強監管，萬達8月時曾放棄收購倫敦地皮。

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