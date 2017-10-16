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今日 15:26 中國財經

滬指3400點得而復失 創板挫逾2%

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內地通脹回落，A股反覆偏軟，上證指數3400點得而復失。兩市成交較上日增加近兩成至5459億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早高開2點後，早段曾觸及3400點，最多升9點或0.29%，惟高位有沽壓，午後走勢轉差，跌幅擴大，最低見3374點，跌15點或0.46%，收市報3378點，跌12點或0.36%，成交2216.51億元。

深成指亦反覆下滑，收市報11271點，挫127點或1.12%，最低見11267點，挫131點或1.16%；最高見11422點，升23點或0.21%，成交3242.37億元。

滬深300指數報3913點，跌7點或0.19%；創業板指數報1882點，挫43點或2.25%。

分析師表示，今日大市一度衝擊3400點整數關口，但再次無功而返回落，中小型股和半新股領跌挫傷市場人氣。由於目前市場資金偏緊，且數據顯示末季經濟難有明顯持續改善，料市場在十九大召開前後將持續反覆上落。

各板塊幾乎全線走低，陶瓷股挫近4%；石油股挫逾2%；化工、電力、房地產、煤炭、水泥股挫逾1%；鋼鐵、金融股亦偏軟；僅得半新股漲逾1%及有色金屬股靠穩。

國家統計局今早公布，9月居民消費物價指數(CPI)按年升1.6%，符合預期，是連續8個月低於2%，較8月的1.8%，回落0.2個百分點。

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