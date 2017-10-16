中國財經

受高基數及食品價格回落下，內地通脹回落，但PPI在大宗商品價格帶動下，升幅超預期並升至半年新高。分析人士預計，CPI將繼續保持溫和增長，而隨着基數抬高及國內投資放緩，PPI升幅將衝高回落。

國家統計局公布，9月居民消費物價指數(CPI)按年升1.6%，符合市場預期，是連續8個月低於2%，較8月的1.8%，回落0.2個百分點。

9月工業生產者出廠價格指數(PPI)按年升6.9%，高於市場預期升6.3%，升幅較8月擴大0.6個百分點。按月則升1%。今年首9月，CPI按年升1.5%，PPI按年升6.5%。

國家信息中心經濟預測部宏觀經濟研究室主任牛犁表示，9月CPI漲幅基本符預期，其中受食品價格下降影響，CPI漲幅較上月回落，這與天氣因素影響有關，也與往年的表現基本一致，預計第四季CPI繼續保持平穩走勢，全年漲幅在1.5%左右。

牛犁稱，PPI的升幅則明顯超預期，主要受鋼鐵、有色、煤炭和石化四大行業價格上漲影響，除了「去產能」政策令供應發生變化外，嚴格的環保督查也對這些高能耗污染嚴重的行業產生影響，推升能源原材料價格上升，預計第四季PPI的漲幅仍會維持相對穩定。

招商宏觀團隊則認為，第四季CPI將重回緩慢上行趨勢，預計按年增2%，居民可支配收入的穩步提高，是消費增速的最有力保障。從分項看，豬價的變動仍是CPI走勢的重要影響因素之一，11月左右還將迎來豬肉消費旺季，豬價按年降幅可能繼續收窄，減輕對CPI的拖累，但全年CPI水平依然不高，貨幣政策仍將維持穩健中性。

海通宏觀的分析認為，CPI低位徘徊，PPI再度回升，通脹繼續分化，人行貨幣政策態度未變。9月末央行宣布對普惠金融領域實施定向降準，釋放的流動性規模非常有限，絕非大水漫灌，貨幣政策依然是中性態度。