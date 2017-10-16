台灣股市連續第10日走高，加權指數收報10774點，升50點或0.47%。
台股今早高開11點，其後反覆向好，尾段升幅擴大，以全日最高位收市，再創逾27年新高。其中，紡織股漲1.02%，塑化股漲0.62%。
分析師指出，台股今日高開高走，主要是由於美國股市上周五微揚，其中納指創收市新高，道指與標指連續第五周上揚，加上科技股走強，刺激大市向上。
個股方面，重磅股大立光漲4.05%，鴻海漲1.39%，聯發科漲1.24%，台積電亦升0.21%。
今日 14:17 中國財經
台灣股市連續第10日走高，加權指數收報10774點，升50點或0.47%。
台股今早高開11點，其後反覆向好，尾段升幅擴大，以全日最高位收市，再創逾27年新高。其中，紡織股漲1.02%，塑化股漲0.62%。
分析師指出，台股今日高開高走，主要是由於美國股市上周五微揚，其中納指創收市新高，道指與標指連續第五周上揚，加上科技股走強，刺激大市向上。
個股方面，重磅股大立光漲4.05%，鴻海漲1.39%，聯發科漲1.24%，台積電亦升0.21%。
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