上證指數高開2點後偏軟。
上證指數開市報3393點，升2點或0.08%；現報3388點，跌1點或0.05%。
深成指開市報11401點，升2點或0.02%；現報11389點，跌9點或0.09%。
滬深300指數開市報3926點，升5點或0.13%；現報3921點，升不足1點或0.02%。
創業板指數開市報1920點，跌5點或0.27%；現報1919點，跌6點或0.34%。
各板塊普遍下滑，石油、煤炭、有色金屬、化工、電力、房地產、金融股偏軟；半新股漲逾1%；水泥、鋼鐵股則靠穩。
今日 09:44 中國財經
上證指數高開2點後偏軟。
上證指數開市報3393點，升2點或0.08%；現報3388點，跌1點或0.05%。
深成指開市報11401點，升2點或0.02%；現報11389點，跌9點或0.09%。
滬深300指數開市報3926點，升5點或0.13%；現報3921點，升不足1點或0.02%。
創業板指數開市報1920點，跌5點或0.27%；現報1919點，跌6點或0.34%。
各板塊普遍下滑，石油、煤炭、有色金屬、化工、電力、房地產、金融股偏軟；半新股漲逾1%；水泥、鋼鐵股則靠穩。
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