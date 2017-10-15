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新華社發表一周評論文章，本周備受關注的三季度金融數據悉數出爐。一系列數據顯示，在穩健中性的貨幣政策和強監管的環境下，潛在風險得到有序釋放，資金「脫虛向實」成效正逐漸顯現。

面對金融領域的潛在風險，從今年一季度開始，一場治亂象的監管風暴在金融領域開展，各監管部門加大對違法違規行為的檢查處罰力度，今年前9個月銀監會開出的罰單已經是2016年的2倍。經過半年左右的治理，一些金融機構開始進行自我調整，前期金融亂象集中的同業、理財、表外業務持續收縮：同業業務出現2010年以來的首次下降，委託貸款自2008年以來首次出現下降，理財產品增速連續七個月下降，與此同時製造業貸款連續8個月正增長。

面對治理金融亂象取得的初步成果，監管部門不能放鬆警惕，要保持戰略定力，保持監管高壓態勢，並推進各項改革，真正提升行業的防風險能力。金融機構也要認識到「脫虛向實」不是應對監管的權宜之計，只有回歸服務實體經濟的正途，才是防範風險、實現可持續發展的根本舉措。

此外，本周人行超額續作MLF等操作體現了維護市場流動性的意圖，有利於為實體經濟營造穩健的貨幣金融環境。近期給普惠金融降準也有利於從結構上引導金融資源的流向和配置，增強「脫虛向實」政策的有效性。