中國財經

路透引述多位知情人士表示，中國銀監會主席郭樹清，以及金融工作經歷豐富的湖北省委書記蔣超良，均是接替周小川出任人民銀行行長的熱門人選。

69歲的周小川自2002年12月起出任人行行長，是歷任時間最長的一位行長。據接近中國領導高層和人行的消息人士稱，周小川可能會在明年3月召開全國人大會議前後卸任。

消息人士又指出，由於郭樹清的豐富經驗及改革立場與周小川相近，被認為較合適出任人行行長一職。

現年59歲的人行副行長易綱，是人行內部接替周小川位置呼聲最高的人選，但整體而言並非熱門人選。