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今日 17:09 中國財經

阿里夥上海新華醫院打造智能醫院

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內地傳媒報道，在杭州舉行的雲棲大會上，阿里巴巴正式與上海新華醫院簽訂戰略合作協議，共同打造智能醫院。

根據合作協議，將共同構建醫院混合雲平台、雲兒科醫聯體平台，開發醫生智能培訓系統、醫學科研數據平台，實現院內就診全流程移動支付等，從而打造一個示範型的智能醫院。

雙方的合作將有助提升上海北部地區的兒科臨床技術水平和服務能力，其中涉及的基層兒科醫生培訓等問題，可通過醫生智能培訓系統得以加快解決，而兒科醫療資源緊缺的現象，則有望通過雲兒科醫聯體平台得到緩解。

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