中國財經

綠地控股(600606.SH)公布，成立綠地康養產業集團，5年內投資200億元人民幣，在全國各地建成500家適合長者旅遊居住和養老的康養居酒店。

綠地控股集團董事長、總裁張玉良表示，綠地康養將拓展整合醫療、健康、養老等產業資源，培育綠地大健康發展新引擎，亦會重點發展區域的健康養生示範區建設。集團還將推進優質健康養老資產的資產證券化。

綠地康養居酒店首期將落戶上海及武漢，三亞、成都、濟南、鄭州等酒店也將於明年內投入營運，兩年內在全國一線城市、省會城市及周邊、旅遊度假區等區域開工100家。