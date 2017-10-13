中國財經

內地下周三(18日)將召開中共十九大會議，A股反覆靠穩，上證指數創逾21個月新高。兩市成交較上日略縮減至4587億元(人民幣‧下同)。總結本周，滬指累計升1.24%，終止連續4個星期的跌勢。

上證指數今早低開1點後窄幅上落，最高見3395點，升9點或0.28%，最多跌2點或0.08%，低見3383點，收市報3390點，升4點或0.13%，成交1811.18億元。

深成指反覆走高，收市報11399點，升91點或0.81%，最高見11400點，升92點或0.82%，成交2775.5億元。

滬深300指數報3921點，升8點或0.21%；創業板指數報1926點，升26點或1.37%。

分析師表示，今日大市全天窄幅波動，滬指5日均線(3385點)附近有較強支撐。市場熱點相對分散，以電子家電、化工醫療、半新股為代表的中小型股走勢相對活躍，環保板塊出現強勢集體上漲。

各板塊普遍上揚，環保股漲逾5%；半新股漲近4%；煤炭、化工股亦漲逾1%；水泥、有色金屬、電力、房地產、鋼鐵股靠穩；石油、金融股則偏軟。

中國海關總署今早宣布，以人民幣計價，中國9月出口1.33萬億元，按年增9%，遜於預期增10.9%。進口則是1.13萬億元，按年增19.5%，優於市場預期增16.5%。