中國財經

外需動力增強及低基數效應下，中國9月出口增速回升，但受人民幣升值影響，反彈力度不及預期。分析人士表示，第四季進出口雖在高基數影響下，增速或略有放緩，但外貿仍將是年內中國經濟的有力支撐。

中國海關總署公布，以人民幣計價，9月出口按年增長9%，遜於預期增長10.9%；進口增長19.5%，優於市場預期增16.5%。9月貿易順差1930億元。

以美元計價，9月出口增長8.1%，遜於預期增10%；進口增長18.7%，勝市場預期增14.7%。貿易順差284.67億元。

首9個月，美元計出口按年增7.5%；進口增17.3%。貿易順差2955.82億元。人民幣計出口按年增12.4%；進口增22.3%。貿易順差2.03萬億元。

招商宏觀研究團隊表示，9月出口增速回升，但回升幅度略低於市場預期。從海外基本面看，9月歐美製造業、非製造業PMI在高位上繼續同步上升，預示着海外需求仍然強勁，不過美國自身的經濟數據也已體現，美國颶風等因素可能對短期海外需求略有衝擊。

申萬宏源稱，外貿總體趨勢與其預期一致，一是進出口增速雙雙回升，二是進口上升速度大於出口，導致順差收窄。之所以出現這兩個趨勢，出口景氣指數，特別是美國PMI再創新高，使得外貿向好。其次，考慮去年同期基數，回升也在預期中，而進口回升多於出口，更多是上月諸多商品價格漲幅有明顯擴大。

申萬宏源表示，從「三頭馬車」，即消費、投資及出口的影響看，今年無論是投資還是消費相對對經濟增長的貢獻是下降，但出口從去年的負10%的貢獻到正貢獻，使得經濟在內需貢獻偏弱的情況下，增速比去年略有提高。

摩根士丹利華鑫證券指出，在金融去槓桿和房地產調控的大背景下，全球經濟復甦帶動的出口增長，無疑是今年上半年中國經濟超預期的重要推手。鑑於目前支撐中國經濟上半年中高速運行的國內驅動因素，例如補庫存需求等開始減弱，因此出口成為第四季中國經濟是否能維持平穩增長的關鍵因素。