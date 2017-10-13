中國財經

中國9月出口遜預期，但進口則優預期。海關總署新聞發言人黃頌平表示，今年全年外貿進出口有望實現兩位數的增長。

中國海關總署公布，以人民幣計價，9月出口1.33萬億元，按年增9%，遜於預期增10.9%。進口則是1.13萬億元，按年增19.5%，優於市場預期增16.5%。9月貿易順差1930億元。

以美元計價，內地9月出口1982.59億元，按年增8.1%，遜於市場預期增10%；進口1697.92億元，按年增18.7%，勝市場預期增14.7%。貿易順差284.67億元。

今年首9個月，美元計出口按年增7.5%；進口增17.3%。貿易順差2955.82億元。人民幣計出口按年增12.4%；進口增22.3%。貿易順差2.03萬億元。

海關總署指出，內地對傳統市場進出口全面回升，與部分「一帶一路」沿線國家進出口快速增長。首三季，中國對歐盟、美國和日本進出口分別增長16.4%、18.7%和14.9%，三者合計佔中國進出口總值的36.8%。同期，中國對俄羅斯、波蘭和哈薩克斯坦等國進出口，分別增長27.7%、24.8%和41.1%。

中國外貿出口先導指數微幅回落，9月中國外貿出口先導指數為41.8，較上月下跌0.1。

黃頌平表示，今年首三季中國進出口回穩向好勢頭在鞏固，增長質量效益在提升。雖然第四季外貿運行中，仍面臨一些不穩定、不確定因素，但新舊動能有序轉換、結構調整穩步推進。

黃頌平指出，中國外貿發展穩中向好的基本面沒有改變，在不發生大的風險事件的情況下，經過持續努力，預計第四季進出口總值將繼續增加，今年全年外貿進出口有望實現兩位數的增長。