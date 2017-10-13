中國財經

人民銀行旗下《金融時報》發文指，目前中國沒有全面降準的理由，定向降準政策目的，在於進一步支持實體經濟，推進結構性改革，強調並不會改變中國貨幣政策總體穩健的取向。

業內專家普遍認為，新的定向降準政策，對實體經濟的結構性支持力度更大、針對性更強，未來貨幣政策在保持總體穩健中性的情況下，將更突顯差別化、定向、結構性的特徵。

文章稱，與原來的定向降準政策相比，此次對普惠金融實施定向降準政策，是根據國務院部署對原有定向降準政策的拓展和優化，以更好地引導金融機構發展普惠金融業務。