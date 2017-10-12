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今日 15:33 中國財經

央企首三季利潤按年增18%

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國務院新聞辦舉行第三季度央企經濟運行情況發布會，國新辦新聞局副局長、新聞發言人襲豔春表示，央企首三季實現利潤1.11萬億元(人民幣‧下同)，按年增長18.4%，增速創2012年底以來最高。首三季累計實現營業收入19.1萬億元，按年增長15.4%。

於9月底時，央企平均資產負債率繼續穩定在66.5%，較年初下降0.2個百分點。

另外，首三季煤炭、鋼鐵、火電等產能過剩行業央企，固定資產投資分別下降33.5%、19.3%和21%。

首三季央企累計上繳稅款1.6萬億元，按年升5.2%。

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