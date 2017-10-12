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今日 12:58 國際財經 港股直擊 中國財經

寶馬傳洽中國Mini生產外判予長汽

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外電引述消息人士透露，德國寶馬車廠(BMW)正在磋商將旗下Mini汽車在華製造業務，外判給長城汽車(02333)。

消息人士稱，兩家公司還在討論將Mini品牌汽車從中國出口到其他市場的可能性。

外電昨日報道，長汽將與寶馬在華組建新的合資公司，並正在考慮在華東城市常熟開設組裝廠的可能性。長汽回應內地媒體稱，暫無法確認相關事宜，公司正在核實。

長汽今早停牌，稱以待發出有關澄清新聞媒體報道的公告，該公司昨日股價大漲14.4%。

寶馬目前已與華晨中國(01114)在內地組建了一家合資公司。

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