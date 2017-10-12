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今日 11:55 中國財經

商務部:歐盟引入市場嚴重扭曲概念乏依據

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歐盟成員國早前達成協議，在反傾銷問題上，對政府過度干預的「嚴重市場扭曲」情況作出「區別對待」，被指是針對中國。

商務部新聞發言人高峰回應指，中方肯定歐盟取消非市場經濟國家名單，但指歐盟同時引入市場嚴重扭曲的概念和標準缺乏世貿組織的規則依據，會破壞世貿反傾銷法律體系，增大法律不確定性

高峰在例行發布會上敦促，歐盟方面嚴守世貿組織的規則，善意履行國際條約義務。中方會密切關注，必然時採取相應措施，堅決維護中方合法權益。

另外，高峰表示，5年來，中國對外投資在三方面表現突出，一是走出去規模擴大，二是企業國際化經營水平提升，三是產業國際布局加快。

他稱，去年，中國對外投資流量連續兩年位居世界第二位。截至去年底止，中國對外直接投資存量超過1.3萬億元(美元‧下同)，境外資產總額達5萬億元。企業國際化經營水平提升，2012至2016年，中國企業通過對外投資合作，累計實現境外銷售收入7.2萬億元，帶動進出口1.9萬億元。跨國併購成為走出去企業獲取海外優質資源、補國內不足的重要途徑。

此外，中國對外投資的產業國際布局也在加快。高峰指，在國內要素成本上升的背景下，開拓國際市場、發揮兩種資源優勢，成為中國工業化發展的必然選擇。

高峰表示，下一步，商務部將進一步擴大開放領域，積極擴大利用外資規模，努力提高利用外資的質量。同時，繼續統籌推進對外投資、工程承包、勞務合作，鼓勵有實力的企業走出去，發展及防風險兼顧，提升企業國際化經營水平。

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