中國財經

歐盟成員國早前達成協議，在反傾銷問題上，對政府過度干預的「嚴重市場扭曲」情況作出「區別對待」，被指是針對中國。

商務部新聞發言人高峰回應指，中方肯定歐盟取消非市場經濟國家名單，但指歐盟同時引入市場嚴重扭曲的概念和標準，缺乏世貿組織的規則依據，會破壞世貿反傾銷法律體系，增大法律不確定性。

高峰在例行發布會上敦促，歐盟方面嚴守世貿組織的規則，善意履行國際條約義務。中方會密切關注，必然時採取相應措施，堅決維護中方合法權益。

另外，高峰表示，5年來，中國對外投資在三方面表現突出，一是走出去規模擴大，二是企業國際化經營水平提升，三是產業國際布局加快。

他稱，去年，中國對外投資流量連續兩年位居世界第二位。截至去年底止，中國對外直接投資存量超過1.3萬億元(美元‧下同)，境外資產總額達5萬億元。企業國際化經營水平提升，2012至2016年，中國企業通過對外投資合作，累計實現境外銷售收入7.2萬億元，帶動進出口1.9萬億元。跨國併購成為走出去企業獲取海外優質資源、補國內不足的重要途徑。

此外，中國對外投資的產業國際布局也在加快。高峰指，在國內要素成本上升的背景下，開拓國際市場、發揮兩種資源優勢，成為中國工業化發展的必然選擇。

高峰表示，下一步，商務部將進一步擴大開放領域，積極擴大利用外資規模，努力提高利用外資的質量。同時，繼續統籌推進對外投資、工程承包、勞務合作，鼓勵有實力的企業走出去，發展及防風險兼顧，提升企業國際化經營水平。