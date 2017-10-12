中國財經

內地股市開市偏軟，上證指數低開2點。

上證指數開市報3385點，跌2點或0.08%；現報3385點，跌3點或0.1%。

深成指開市報11309點，跌3點或0.03%；現報11310點，跌2點或0.02%。

滬深300指數開市報3902點，跌不足1點或0.02%；創業板指數開市報1900點，跌不足1點或0.04%。

各板塊個別發展，半新股、家具、電器股靠穩；陶瓷股則挫逾3%；有色金屬、煤炭、電力、鋼鐵、房地產、石油、水泥股亦偏軟。