內地股市開市偏軟，上證指數低開2點。
上證指數開市報3385點，跌2點或0.08%；現報3385點，跌3點或0.1%。
深成指開市報11309點，跌3點或0.03%；現報11310點，跌2點或0.02%。
滬深300指數開市報3902點，跌不足1點或0.02%；創業板指數開市報1900點，跌不足1點或0.04%。
各板塊個別發展，半新股、家具、電器股靠穩；陶瓷股則挫逾3%；有色金屬、煤炭、電力、鋼鐵、房地產、石油、水泥股亦偏軟。
今日 09:40 中國財經
內地股市開市偏軟，上證指數低開2點。
上證指數開市報3385點，跌2點或0.08%；現報3385點，跌3點或0.1%。
深成指開市報11309點，跌3點或0.03%；現報11310點，跌2點或0.02%。
滬深300指數開市報3902點，跌不足1點或0.02%；創業板指數開市報1900點，跌不足1點或0.04%。
各板塊個別發展，半新股、家具、電器股靠穩；陶瓷股則挫逾3%；有色金屬、煤炭、電力、鋼鐵、房地產、石油、水泥股亦偏軟。
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