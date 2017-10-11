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阿里巴巴「2017杭州‧雲棲大會」今天開幕，會上宣布成立全球技術研究院，取命為「阿里巴巴達摩院」(DAMO)，並提出3大要點，包括解決人類問題、自負盈虧，以及研究院要比阿里巴巴長壽。阿里表示，未來3年對基礎科學研發投資將超過1000億元人民幣。

一年一度的杭州﹕雲棲大會，本身亦是阿里雲的開發者大會，今年主題是「飛天／智能」，同時宣布成立名為「阿里巴巴達摩院」的技術研究院，將在全球設立實驗室，與世界各地高校合作，以研究量子計算、機器學習、基礎算法、網絡安全及視覺計算等，以達致產學研協作。目前，阿里巴巴已跟浙江大學、清華大學等成立實驗室，並在俄羅斯莫斯科、以色列特拉維夫建立研究機構，在全球聘請了10位科學家以成立專業團隊。

阿里巴巴主席馬雲表示，希望「達摩院」比阿里巴巴走得更遠，「阿里巴巴不可能做120年，我們希望把阿里的商業精神留下。」他直指，美國的學者卻像個商人，又認為一間企業要走遠，必須要跟科學家結合。若一間企業只想賺錢是沒出息，研發新項目旨在解決偉大問題，而非單純牟利或興趣，這樣才可顛覆世界，帶來巨大收益。

馬雲認為，現時常有人擔心，未來技術會取代人手，他直指對方「空擔心」、缺乏自信，始終技術是為人類而存在。技術只是衝擊傳統行業，同樣亦會創造新職位。

去年馬雲曾在同一活動上表示，以後不提「電子商務」，形容電商只是一艘擺渡的船，又提出包括「新零售」的5個新方向。