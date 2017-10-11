中國財經

上證指數午後向好，現升7點，深成指升12點。

上證指數現報3390點，升7點或0.22%，最高見3395點，升12點或0.38%，成交1723.87億元(人民幣‧下同)。

深成指現報11342點，升12點或0.11%，高見11344點，升15點或0.13%，成交2571.66億元。

滬深300指數報3904點，升14點或0.37%；創業板指數報1908點，跌9點或0.48%。

各板塊個別發展，石油、電力、金融股靠穩；有色金屬、化工、水泥、房地產、鋼鐵、煤炭股則偏軟。