中國財經

上證指數早段窄幅上落，現升1點，深成指跌11點。

上證指數現報3384點，升1點或0.05%，最高見3388點，升5點或0.16%，成交907.84億元(人民幣‧下同)。

深成指現報11318點，跌11點或0.1%，低見11285點，跌43點或0.38%，成交1469.05億元。

滬深300指數報3895點，升5點或0.15%；創業板指數報1911點，跌5點或0.29%。

各板塊個別發展，有色金屬股挫逾1%；化工、煤炭、金融、鋼鐵、房地產股偏軟；半新股漲2%；石油、水泥、電力股則靠穩。