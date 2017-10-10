中國財經

國家發改委副主任、統計局局長寧吉喆表示，今年中國經濟實現6.5%的增長目標沒有任何問題，可能還會有更好的結果，經濟穩中向好的趨勢沒有改變。

寧吉喆在新聞發布會上表示，今年就業形勢也很好，物價低於預期水平，環境在改善。這些指標綜合起來看，今年有能力、有條件完成主要經濟增長目標。

另外，寧吉喆稱，無論從經濟增長、結構優化，還是從動能轉換來看，過去5年，中國經濟新常態發展的特徵更加明顯，內地經濟增長一直保持7%左右的中高速增長。

而另一個重要特徵是結構優化，消費已經成為經濟增長的主要驅動力；服務業成為最大的產業，佔GDP比重從過去的不到50%，上升到50%以上；工業升級方面，戰略新興產業和先進裝備製造業連續保持甚至超過10%的增長。

據悉，目前統計局已經對「三新」(新產業、新業態、新商業模式)進行初步測算，2015年「三新」佔GDP的比重達14.8%，部分省市，如上海、廣東、深圳等佔比更高。

寧吉喆說，2013至2016年，中國對世界經濟增長的平均貢獻率達約30%，超過美國、歐羅區和日本貢獻率的總和，高居世界第一位。期內，國內生產總值年均增長7.2%，高於同期世界2.6%和發展中經濟體4%的平均增長水平，平均每年增量4.44萬億元人民幣。

他指，今年上半年，國民經濟運行穩中有進、穩中向好，國內生產總值按年增長6.9%，增速連續八個季度穩定在6.7%至6.9%的區間，又稱中國經濟實現較高增速、較多就業，同時較低物價，格局難能可貴，形容是世上「一支獨秀」。