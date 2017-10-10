中國財經

人民銀行旗下《金融時報》發表評論文章稱，本輪樓市正在從不可捉摸的瘋狂中降溫，與之前的限購、限貸或者提高購房門檻等手段相比，變堵為疏標誌着供需調節作為市場平衡的根本性手段重回政策框架。

文章指出，從「租購同權」到「共有產權房」都在逐步將房屋所有權與一些基本權利鬆綁，回歸「房子是用來住的」趨勢變化，但在這個過程中，政策的實用性及細節落實程度有待提高。

文章續稱，住房租賃真正的難題在於租賃房源總量不足及不穩定，業主可以極少代價收回物業，或提價導致租戶不得不搬遷；市場秩序不規範，黑中介或虛假房源訊息氾濫，消費者難以保障權益。

配套金融等服務方面，與相對健全的購房貸款相比，租房所能享受到的金融服務十分有限，雖然近兩年來租房合同可用於提取部分公積金，但手續繁雜且稅金往往轉嫁為租戶的新負擔。

文章建議，保持房地產市場平穩健康發展除了行業自身的調節與發展外，還需推動多層次、多領域的全面改革，包括通過新產業、新動能的培育緩解投資者爭搶壓力。同時，通過戶籍制度改革、教育、醫療等資源的合理分配，來緩解區域不平衡帶來的兩極分化壓力；通過財稅體制的配套改革等關鍵性改革，來緩解地方政府對賣地收入高度依賴的財政壓力等。