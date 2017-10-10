上證指數低開1點後靠穩。
上證指數開市報3373點，跌1點或0.03%；現報3377點，升3點或0.09%。
深成指開市報11260點，跌3點或0.03%；現報11276點，升12點或0.11%。
滬深300指數開市報3883點，升不足1點或0.02%；現報3891點，升9點或0.24%。
創業板指數開市報1890點，升不足1點或0.04%；現報1894點，升4點或0.26%。
各板塊個別發展，水泥、金融股靠穩；有色金屬、煤炭、鋼鐵、房地產、化工、石油、電力股則偏軟。
今日 09:37 中國財經
上證指數低開1點後靠穩。
上證指數開市報3373點，跌1點或0.03%；現報3377點，升3點或0.09%。
深成指開市報11260點，跌3點或0.03%；現報11276點，升12點或0.11%。
滬深300指數開市報3883點，升不足1點或0.02%；現報3891點，升9點或0.24%。
創業板指數開市報1890點，升不足1點或0.04%；現報1894點，升4點或0.26%。
各板塊個別發展，水泥、金融股靠穩；有色金屬、煤炭、鋼鐵、房地產、化工、石油、電力股則偏軟。
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