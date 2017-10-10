中國財經

上證指數低開1點後靠穩。

上證指數開市報3373點，跌1點或0.03%；現報3377點，升3點或0.09%。

深成指開市報11260點，跌3點或0.03%；現報11276點，升12點或0.11%。

滬深300指數開市報3883點，升不足1點或0.02%；現報3891點，升9點或0.24%。

創業板指數開市報1890點，升不足1點或0.04%；現報1894點，升4點或0.26%。

各板塊個別發展，水泥、金融股靠穩；有色金屬、煤炭、鋼鐵、房地產、化工、石油、電力股則偏軟。