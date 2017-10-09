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今日 17:59 中國財經

銀聯:黃金周內地旅遊消費額增逾一成

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銀聯商務數據中心發布《2017國慶中秋旅遊消費大數據報告》，剛過去連續8天的「超級黃金周」，居民旅遊消費金額及人次按年增幅均在10%以上，日均旅遊消費金額為五一假期的1.2倍，日均旅遊消費人次為五一的1.6倍。

按地區劃分，東南沿海地區居民出遊意願較強，其中廣東、江蘇及山東外出旅遊消費人次位於全國首3名。而今年外出旅遊消費人次前10位的城市分別為上海、北京、鄭州、武漢、南京、蘇州、廣州、深圳、長沙及成都。

數據顯示，今年國慶中秋假日消費貢獻度低於春節，但高於五一。

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