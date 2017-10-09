中國人民銀行公布，9月開展中期借貸便利(MLF)操作共2980億元(人民幣‧下同)；常備借貸便利(SLF)操作共688.45億元。
SLF操作中，隔夜為2.61億元；七天期為313.14億元；一個月期為372.7億元。
人行上月亦對國家開發銀行、中國進出口銀行、中國農業發展銀行，淨增加抵押補充貸款共324億元。
9月底，中期借貸便利(MLF)餘額為4.35萬億元；常備借貸便利(SLF)餘額為636.83億元；抵押補充貸款餘額為2.54萬億元。
今日 16:40 中國財經
中國人民銀行公布，9月開展中期借貸便利(MLF)操作共2980億元(人民幣‧下同)；常備借貸便利(SLF)操作共688.45億元。
SLF操作中，隔夜為2.61億元；七天期為313.14億元；一個月期為372.7億元。
人行上月亦對國家開發銀行、中國進出口銀行、中國農業發展銀行，淨增加抵押補充貸款共324億元。
9月底，中期借貸便利(MLF)餘額為4.35萬億元；常備借貸便利(SLF)餘額為636.83億元；抵押補充貸款餘額為2.54萬億元。
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