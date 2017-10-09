中國財經

受人行定向降準的利好消息刺激，A股在十一黃金周假期後復市造好，上證指數一度創逾21個月以來的新高，惟3400點得而復失。市場交投氣氛熾熱，兩市成交合計較上個交易日增加逾兩成至5384億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早高開1.62%，早段升至全日最高位3410點，升61點或1.83%，創下逾21個月以來的新高，午後升幅收窄，收市報3374點，升25點或0.76%，成交2274.41億元。

深成指亦高開高走，收市報11264點，漲177點或1.6%，最高見11305點，漲218點或1.97%，成交3109.32億元。

滬深300指數報3882點，升45點或1.19%；創業板指數報1889點，跌22點或1.22%。

分析師表示，受國慶長假期間外圍市場走強和定向降準利好消息刺激，今日大市大幅高開，但投資者高位套現及觀望心態依然濃厚，追高意願明顯不足令滬指逐級回落，縮減大市升幅，料短線仍有調整空間。

各板塊幾乎全線上揚，石油、水泥、化工、鋼鐵股漲逾1%；有色金屬、房地產、煤炭、電力、金融股靠穩；船舶製造、酒店旅遊股則偏軟。

人民銀行上月底發出特急文件，把定向降準範圍擴大至普惠金融領域貸款，幅度最多為1.5%，新規由明年起實施。綜合各分析，此舉料可釋出約8000億元資金。

另外，財新/Markit今早公布，中國9月服務業採購經理指數(PMI)自上月的52.7降至50.6，創下21個月低位。