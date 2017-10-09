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今日 15:13 中國財經

中石化傳擬蝕讓阿根廷油氣資產

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對於早前有傳中國石化阿根廷子公司考慮出售能源資產。路透引述最新消息指出，中石化顧問已把相關石油資產向10多個潛在買家放售，因為虧損以及勞工問題促使中石化撤出該業務。

該項油氣資產主要位於阿根廷南部的Santa Cruz省，消息人士稱，資產可能價值7.5億至10億美元(約58.5億至78億港元)之間。這還不到中石化2010年從美國Occidental Petroleum買入價24.5億美元的一半。

消息又指，這些資產的潛在買家可能超過15家，主要是美國、歐洲、非洲和拉美等大型能源公司，有安哥拉國有石油公司Sonangol和包括俄羅斯國家石油公司Rosneft在內的兩家俄羅斯能源巨頭，而墨西哥Vista Oil & Gas也有意收購。

阿根廷控股公司Corporacion America發言人表示，旗下能源子公司Compania General de Combustibles也將研究位於Santa Cruz省的部分資產。

消息人士表示，加拿大豐業銀行旗下的Scotia Waterous為中石化提供諮詢服務。

另外，知情人士又稱，考慮到勞動力困境和石油產出下滑，中國石化的資產無論如何會很難賣。

中石化、Scotia Waterous以及部分潛在買家都未予置​​評。Rosneft則稱無法證實這些信息。

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