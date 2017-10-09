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今日 11:17 中國財經

社科院料中國全年GDP增6.8%

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中國社會科學院財經戰略研究院發表報告，預期中國今年GDP增長6.8%，第三季GDP增長6.8%左右，第四季GDP則增長6.7%。

報告指出，今年第三季，中國經濟處於小周期的上升期，經濟繼續保持穩中向好態勢。不過，第四季經濟或因房地產復甦周期可能出現拐點，房地產投資和基建投資面臨下行壓力，第四季GDP增長或小幅放緩。

社科院認為，內地需要繼續實施積極財政政策、結構性降低法定存款準備金率、適當調整人民幣滙率目標，以及需要警惕美國縮表預期對金融市場的干擾，防範資本流出壓力等。

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