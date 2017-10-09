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人民銀行旗下《金融時報》發表評論文章稱，人行宣布自明年起對普惠金融實施定向降準只是政策微調，不是變相全面降準，對普惠金融實施定向降準政策，並不改變穩健貨幣政策的總體取向。

文章指出，人行宣布自2018年起對普惠金融實施定向降準政策發布後，一些市場研究者和部分媒體斷章取義，草率地得出「接近全面降準」、「相當於普降0.5個百分點」的結論。

文章引述交通銀行金融研究中心高級金融研究員鄂永健表示，今次定向降準主要是對之前定向降準政策的拓展和優化。因此，新的定向降準政策的結構性支持力度更大、針對性更強。未來，在保持總體穩健中性的情況下，貨幣政策將更加突顯差別化、定向、結構性等特徵。

人民銀行9月30日宣布將自明年起對普惠金融實施定向降準政策，最多可下調1.5個百分點；央行及市場解讀稱，此次定向降準並不改變穩健貨幣政策的總體取向，全面降準無望，其目的在於支持實體經濟，而非金融市場。

人行在2014年引入定向降準考核和準備金率動態調整機制，每年2月份進行定向降準考核。根據原標準，上年涉農貸款增量佔比逾15%或小微企業貸款增量佔比逾15%的金融機構可以降準0.5個百分點。而根據今次定向降準新政，上年普惠金融貸款餘額或增量佔比達1.5%的銀行即可降準0.5個百分點。按現有數據測算，對普惠金融實施定向降準政策可覆蓋全部大中型商業銀行、約90%的城商行和約95%的非縣域農商行。

至於定向降準政策能夠釋放多少流動性，文章引述國泰君安證券宏觀分析師解運亮指出，第一項定向降準條件很難釋放新的流動性，因事實上，目前已享受定向降準政策機構佔全部金融機構的比例超過98%。他指出，邊際變化主要在於符合第二項政策的機構上。新政策規定，符合第二項條件的機構，額外定向降準1.5個百分點。這一項是與原政策變化最大的地方，也是釋放新的流動性的源頭。

此前央行有關負責人亦曾指出，第二項標準相對較高，只有在普惠金融領域貸款投放較為突出的商業銀行才能達到。解運亮認為，從人行表態來看，涉及機構應不多，釋放的流動性應有限。