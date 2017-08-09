樂視創始人賈躍亭私人投資的美國電動車初創企業法拉第未來(Faraday Future)，再有核心高層離巢。據美國科技新聞網站The Verge報道，法拉第確認人力資源副總裁Alan Cherry已辭任。
Alan Cherry加入法拉第前，在2008年至2012年於Tesla人力資源部任職。Alan Cherry於3年前與另外兩名Tesla員工共同創辦法拉第未來，是法拉第的「創始元老」。
他離任後，法拉第人力資源總監Crytal Peterson將接任Alan的職位。
今日 11:33 中國財經
樂視創始人賈躍亭私人投資的美國電動車初創企業法拉第未來(Faraday Future)，再有核心高層離巢。據美國科技新聞網站The Verge報道，法拉第確認人力資源副總裁Alan Cherry已辭任。
Alan Cherry加入法拉第前，在2008年至2012年於Tesla人力資源部任職。Alan Cherry於3年前與另外兩名Tesla員工共同創辦法拉第未來，是法拉第的「創始元老」。
他離任後，法拉第人力資源總監Crytal Peterson將接任Alan的職位。
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