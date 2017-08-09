中國財經

國家統計局公布，中國7月居民消費價格指數(CPI)按月升0.1%，按年升1.4%；工業生產者出廠價格指數(PPI)按月上漲0.2%，按年升5.5%。

國統局城市司高級統計師繩國慶表示，7月份CPI按月升0.1%，走勢基本平穩。食品價格下降0.1%，影響CPI跌約0.02個百分點。受大範圍持續高溫天氣和區域性下雨影響，鮮菜價格連跌5個月後回升7%，加上雞蛋價格上漲4%，兩項合計影響CPI上漲約0.17個百分點。非食品價格上漲0.2%，使CPI上漲約0.13個百分點。

按年比，7月份CPI上升1.4%，升幅回落0.1個百分點。食品價格下跌1.1%，影響CPI下滑約0.21個百分點。其中，豬肉價格跌15.5%，使CPI跌0.46個百分點；鮮菜價格升9.1%，影響CPI漲約0.2個百分點。

繩國慶指出，7月PPI按月回升0.2%，主要受鋼材、有色金屬等產品價格上漲影響。按月升幅擴大的行業有黑色金屬冶煉和壓延加工業、有色金屬冶煉和壓延加工業，分別升2.7%和1.5%，合計影響PPI上漲約0.3個百分點。7月PPI按年升5.5%，升幅連續3個月相同。煤炭開採和洗選業、有色金屬冶煉和壓延加工業等六大行業合計影響PPI上漲約4.4個百分點。