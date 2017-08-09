訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 10:29 中國財經

國統局:CPI走勢平穩

放大圖片

國家統計局公布，中國7月居民消費價格指數(CPI)按月升0.1%，按年升1.4%；工業生產者出廠價格指數(PPI)按月上漲0.2%，按年升5.5%。

國統局城市司高級統計師繩國慶表示，7月份CPI按月升0.1%，走勢基本平穩。食品價格下降0.1%，影響CPI跌約0.02個百分點。受大範圍持續高溫天氣和區域性下雨影響，鮮菜價格連跌5個月後回升7%，加上雞蛋價格上漲4%，兩項合計影響CPI上漲約0.17個百分點。非食品價格上漲0.2%，使CPI上漲約0.13個百分點。

按年比，7月份CPI上升1.4%，升幅回落0.1個百分點。食品價格下跌1.1%，影響CPI下滑約0.21個百分點。其中，豬肉價格跌15.5%，使CPI跌0.46個百分點；鮮菜價格升9.1%，影響CPI漲約0.2個百分點。

繩國慶指出，7月PPI按月回升0.2%，主要受鋼材、有色金屬等產品價格上漲影響。按月升幅擴大的行業有黑色金屬冶煉和壓延加工業、有色金屬冶煉和壓延加工業，分別升2.7%和1.5%，合計影響PPI上漲約0.3個百分點。7月PPI按年升5.5%，升幅連續3個月相同。煤炭開採和洗選業、有色金屬冶煉和壓延加工業等六大行業合計影響PPI上漲約4.4個百分點。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。