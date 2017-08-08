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林鄭訪發改委 冀盡快拓大灣區建設

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正在北京訪問的行政長官林鄭月娥，下午與國家發展和發改委主任何立峰會面。她指出，港府已研究「粵港澳大灣區」合作框架的協議文件，很快會作出意見反饋，希望盡快開展大灣區工作。

她續稱，在國家「一帶一路」和「粵港澳大灣區」兩大建設之下，香港發展將有無限機遇，希望官員和公務員團隊一起努力，抓緊機遇。「一帶一路」的工作交由商經局處理，「粵港澳大灣區」則由政制及內地事務局負責，不同政策局都有團隊精神。

何立峰表示，「一帶一路」建設工作領導小組，是設於發改委之下，商務部和外交部等相關部門亦有派員加入小組。

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