中國財經

人民銀行貨幣政策委員會委員樊綱表示，房地產稅是樓市調控的一個長效機制，呼籲盡快實行房產稅。

中新網引述樊綱出席一論壇時稱，房產稅不會使房價暴跌。「現在的房地產狀況是在這麼多行政手段的調控下，需求被嚴重抑制。一旦實行這種長效機制，就可把這些東西都放開。當這些東西放開的時候，合理的需求足以彌補你用這個辦法擠掉的那些不太合理需求，房地產仍然能平穩發展。」

對於房產稅對抑制房價不起作用的聲音，他認為，是中國房產稅稅率太低，「天下沒有不起作用的價格，只有不夠高的價格」。