港股直擊 中國財經

上證指數低開高收，收市報3281點，微升2點或0.07%，成交2557.7億元(人民幣‧下同)。

北上投資A股的「滬股通」130億元人民幣額度，全日額度剩餘119.48億元，用10.52億元或8.1%。

禾豐牧業(603609.SH)和中文傳媒(600373.SH)漲停，為表現最好「滬股通」股份。另外，中遠海控A(601919.SH)升6.06%。

南下投資港股的105億元「港股通」人民幣額度，於下午3時43分，額度剩餘85.15億元，用19.85億元或18.9%。