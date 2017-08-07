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路透引述消息人士透露，東北特殊鋼集團重整計劃，已獲得債權人會議通過。

大連市中級法院去年9月通知東北特殊鋼集團，因債務違約，其債權人已於9月26日正式申請對東北特殊鋼集團及子公司大連特殊鋼、大連高合金棒線材進行破產重整，但破產重整範圍不包括上市公司撫順特鋼。

大連銀監局今年5月曾透露，銀行業對東北特鋼的授信敞口約440億元人民幣，其中大連轄區銀行的授信敞口量為221億元人民幣。

新華社此前報道，東北特鋼及其管理人上月10日已正式向大連市中級法院提交了重整計劃草案。