訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 14:17 中國財經

東北特鋼重整傳獲債權人通過

路透引述消息人士透露，東北特殊鋼集團重整計劃，已獲得債權人會議通過。

大連市中級法院去年9月通知東北特殊鋼集團，因債務違約，其債權人已於9月26日正式申請對東北特殊鋼集團及子公司大連特殊鋼、大連高合金棒線材進行破產重整，但破產重整範圍不包括上市公司撫順特鋼。

大連銀監局今年5月曾透露，銀行業對東北特鋼的授信敞口約440億元人民幣，其中大連轄區銀行的授信敞口量為221億元人民幣。

新華社此前報道，東北特鋼及其管理人上月10日已正式向大連市中級法院提交了重整計劃草案。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。