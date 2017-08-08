中國財經

中國上半年外貿雖超預期增長，但7月進出口卻呈回落態勢，且遠遜市場預期。分析人士表示，受基數及價格等因素影響下，預計中國下半年的進出口形勢難及上半年。

海關總署公布，以人民幣計，中國7月出口按年增11.2%；進口增14.7%。以美元計，7月出口按年增7.2%；進口增11%。

交通銀行金融研究中心指出，數據較上月有所回落，但基本符合其趨勢性判斷，預計下半年進出口數據不及上半年。該中心指，今年進出口增長很大因素來自價格，由於去年下半年開始工業品價格上漲，基數抬升的效果逐漸會顯現出來。

此外，上半年經濟增長較快，下半年經濟增速或略微下降，需求會走弱一些。不過，整個貿易數據雖然走軟，但整體還是保持平穩，預料今年全年出口有望保持6%至7%增速，進口增速會更快一些。

中國國際經濟交流中心認為，內地7月進出口增幅雙雙回落，雖在意料中，但較上月的漲幅回落明顯，一方面與外需相對平穩有關，另一方面進口增幅的回落，也與國際大宗商品價格的回落有關。從下半年的趨勢看，預計進出口整體增幅將不及上半年，會呈回落態勢，這也與此前對經濟形勢的判斷基本一致，惟月度間進出口增幅波動或會較大。

今年首7個月，人民幣計，出口按年增14.4%；進口增24%。貿易順差1.6萬億元。美元計出口按年增8.3%；進口增17.7%。貿易順差2316.8億美元。