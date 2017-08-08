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今日 09:26 國際財經 中國財經

德促華踐諾開放市場 勿逼外資組合營

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德國促請中國履行開放市場承諾，停止要求外資企業與中國公司合資經營。

德國經濟部長齊普里斯(Brigitte Zypries)，在德國柏林向商界發表講話稱，亞太區對德國企業是重要市場，目前與亞太區的貿易，佔德國整體貿易的16%，強調德國支持歐盟與亞太區國家達成自由貿易協議，並認為擴大與中國貿易，會為德國企業帶來重大機遇。

不過，齊普里斯警告，中國需要改變態度，履行自由貿易承諾及開放市場，且應該公平對待外國企業，不再堅持外資與中國公司組建合資企業。

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