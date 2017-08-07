中國財經

中國外滙儲備六連升，是3年來首見。分析人士表示，外滙儲備增長主要受惠美元進一步下跌，預期年底能企穩3萬億美元。

人民銀行公布，中國7月外滙儲備3.0807萬億美元，高於市場預期3.0749萬億美元，較6月份增加239.31億美元，是自2014年6月以來首次六連漲。

交行金融研究中心指出，內地外滙儲備持續好轉，一方面得益於非美資產帶來的估值提升，另一方面資本流動對外儲的影響逐漸減小，預期今年餘下時間，外儲將基本維持穩定，惟壓力或大於上半年。

該行又指，美國非農就業及薪資數據優於預期，加上9月聯儲局或啟動縮表，美元指數進一步下跌空間有限，相信滙率估值對外滙儲備貢獻度可能下降，並可能成為外儲回升的重要制約因素。不過，在人民幣滙率定力增強背景下，資本外流對外儲的負面影響也較小，故預計外儲將基本穩定，年內能企穩3萬億美元。

招商證券認為，滙率估值因素是外滙儲備顯著增長的主因，扣除滙率估值因素，外滙儲備實際減少52億美元，當中美債及美股資產估值因素的影響較小。華僑銀行則稱，外儲的增幅超出預期，主要原因還是估值效應的作用，美元在7月份跌得太多。

國家外滙管理局表示，中國7月跨境資金流動延續穩定勢頭，外滙供求趨向基本平衡；國際金融市場上，非美元貨幣相對美元總體升值，推動以美元作為計量貨幣的外滙儲備規模出現上升。

外管局表示，國際金融市場相對穩定，跨境資金流動和外滙市場供求基本平衡，人民幣滙率保持基本穩定，受此提振，居民和企業的購滙行為更加趨於理性。展望未來，隨着金融市場擴大開放，外滙市場健康發展，市場預期穩定，跨境資金流動總體企穩的基礎更加堅實，將進一步推動外滙儲備規模保持穩定。