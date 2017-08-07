台灣股市高收，加權指數收報10579點，升72點或0.69%，創下27年以來的新高。
台股今早高開15點，其後升幅不斷擴大，午後升勢擴大，一度高見10592點，創下27年以來的新高。其中，機電股漲0.87%，金融股漲0.63%。
分析師指出，台股今日高開高走，主要是跟隨美國股市上周五抽升，道瓊斯工業平均指數連續第八天創下收市新高，因美國就業數據較預期佳，加上科技股大升，刺激台股上揚。
個股方面，重磅股鴻海漲1.67%，台積電升1.41%，大立光則跌0.78%，聯發科亦跌0.34%。
今日 14:22 中國財經
台灣股市高收，加權指數收報10579點，升72點或0.69%，創下27年以來的新高。
台股今早高開15點，其後升幅不斷擴大，午後升勢擴大，一度高見10592點，創下27年以來的新高。其中，機電股漲0.87%，金融股漲0.63%。
分析師指出，台股今日高開高走，主要是跟隨美國股市上周五抽升，道瓊斯工業平均指數連續第八天創下收市新高，因美國就業數據較預期佳，加上科技股大升，刺激台股上揚。
個股方面，重磅股鴻海漲1.67%，台積電升1.41%，大立光則跌0.78%，聯發科亦跌0.34%。
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