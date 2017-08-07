中國財經

中國證券網引述消息指出，中國保監會近日向各保險集團(控股)公司、保險公司、保險資產管理公司下發了《同業存單質押融資業務報告監管口徑》，以加強規範同業存單質押融資業務報告的行為。

中保監在《口徑》中，明確了保險公司以持有的同業存單質押為自身融資的，不再逐筆報告，並應當於每月首5個工作日內，向中保監報告上一個月新增及存續的同業存單質押融資業務情況。

業內人士分析指，由逐筆報告到每月定期一次上報，意味着摸底同業存單質押融資業務，將成為未來保險資金運用監管工作中的常態。