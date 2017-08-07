訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 11:00 中國財經

官媒料未來人幣滙率彈性增強

放大圖片

新華社旗下《中國證券報》發表文章，預計未來一段時間，人民幣兌美元滙率彈性增強。

文章指出，上周人民幣兌美元連續第四周升值，收復去年第四季度失地指日可待。今年以來，人民幣兌美元升值很大程度上歸因於美元走弱。

分析人士認為，若未來美元走勢出現反覆，人民幣兌美元升值可能放緩，滙率波動性或加大，但同時人民幣滙率的內部支撐正在增強，滙率預期趨穩，未來再現持續單邊貶值的可能性較小。未來一段時間，人民幣兌美元有望保持總體穩定的基礎上，擴大雙向波動，滙率彈性增強。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。