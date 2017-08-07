中國財經

新華社旗下《中國證券報》發表文章，預計未來一段時間，人民幣兌美元滙率彈性增強。

文章指出，上周人民幣兌美元連續第四周升值，收復去年第四季度失地指日可待。今年以來，人民幣兌美元升值很大程度上歸因於美元走弱。

分析人士認為，若未來美元走勢出現反覆，人民幣兌美元升值可能放緩，滙率波動性或加大，但同時人民幣滙率的內部支撐正在增強，滙率預期趨穩，未來再現持續單邊貶值的可能性較小。未來一段時間，人民幣兌美元有望保持總體穩定的基礎上，擴大雙向波動，滙率彈性增強。