中國財經

中國保監會披露的數據顯示，2017年上半年，中保監及各保監局共接收涉及保險公司的保險消費投訴約4.82萬宗。其中，涉嫌違法違規投訴986宗，保險合同糾紛投訴4.73萬宗。

從涉嫌違法違規投訴情況來看，上半年中保監及各保監局接收的應由保險監管機構負責處理的保險公司涉嫌違法違規投訴986件，其中，涉及財產險公司164宗，涉及人身險公司822宗。

從投訴反映的突出問題來看，銷售投訴成為涉及人身險公司投訴中的重災區，而財產保險公司投訴中，理賠/給付糾紛佔財產險公司投訴總量七成。