中國財經

中國人民銀行在發布的《中國區域金融運行報告(2017)》中表示，應以專項整治為契機，建立健全法律法規體系，完善金融監管機制，加強自律約束和金融消費者權益保護機制建設，營造鼓勵創新、規範運作、有序競爭、服務實體的互聯網金融發展新局面，進一步發揮互聯網金融在支持經濟社會發展中的積極作用。

對於具體措施，人行提出，探索將規模較大、具有系統重要性特徵的互聯網金融業務納入宏觀審慎管理框架，對其進行宏觀審慎評估，防範系統性風險。

從去年起，人行對商業銀行將現有的差別準備金動態調整和合意貸款管理機制升級為「宏觀審慎評估體系(Macro Prudential Assessment，簡稱MPA)」，重點考慮資本和槓桿情況、資產負債情況、流動性、定價行為、資產質量、外債風險、信貸政策執行等7方面。

上月25日，人行在《中國金融穩定報告(2017)》中表示，提高和改進監管能力，強化金融監管協調，統籌監管系統重要性金融機構，統籌監管金融控股公司和重要金融基礎設施，統籌負責金融業綜合統計，推動建立更為規範的資產管理產品標準規制，形成金融發展和監管強大合力，補齊監管短板，避免監管空白。

至於在《中國區域金融運行報告(2017)》中表示，互聯網金融領域的風險點，除了證照不全、違規經營，風險管控不足，市場存在無序競爭等因素之外，部分互聯網金融產品已具有系統重要性影響，需要防範順周期波動和風險的跨市場傳染。

除了探索將規模較大、具有系統重要性特徵的互聯網金融業務納入MPA，人行還提出其他四項意見。首先，加快完善互聯網金融安全等方面的政策體系，其次，按照「分類控制，分照管理」原則，加強監管協調聯動；同時，充分發揮中國互聯網金融協會與地方協會的作用，強化行業自律管理，最後加快金融科技在金融服務中的應用。

人行表示，經過前一階段整治工作的有效推進，目前互聯網金融風險總體可控，行業規範發展逐步實現。