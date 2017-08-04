上證指數早段向好，現升10點，深成指跌15點。
上證指數現報3283點，升10點或0.33%，最高見3286點，升13點或0.42%，成交1190.05億元(人民幣‧下同)。
深成指現報10420點，跌15點或0.15%，低見10406點，跌29點或0.28%，成交1139.12億元。
滬深300指數報3733點，升5點或0.15%；創業板指數報1726點，跌6點或0.38%。
各板塊個別發展，鋼鐵、煤炭股升逾2%；有色金屬股升1%；水泥、金融、石油股靠穩；電力、房地產、化工股則偏軟。
今日 10:50 中國財經
上證指數早段向好，現升10點，深成指跌15點。
上證指數現報3283點，升10點或0.33%，最高見3286點，升13點或0.42%，成交1190.05億元(人民幣‧下同)。
深成指現報10420點，跌15點或0.15%，低見10406點，跌29點或0.28%，成交1139.12億元。
滬深300指數報3733點，升5點或0.15%；創業板指數報1726點，跌6點或0.38%。
各板塊個別發展，鋼鐵、煤炭股升逾2%；有色金屬股升1%；水泥、金融、石油股靠穩；電力、房地產、化工股則偏軟。
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